Des grenouilles pour représenter la France ! Rien de mieux qu'un cliché pour qu'on se souvienne de vous. C'est peut-être là qu'il faut trouver l'explication de cette nomination incroyable des étudiants de l'école MOPA, école d'animation de l'image de synthèse d'Arles. Mais peut-être plus simplement parce que leur film Garden Party est digne des plus grands de l'animation. Cette histoire de batraciens qui évoluent dans une villa cossue mais abandonnée est extrêmement bien réalisée, fine et intelligente de bout en bout. La qualité de l'image est stupéfiante. La nomination est donc entièrement méritée.

Les six étudiants ont réalisé le film en dix mois, étudiant les crapauds et les grenouilles au plus près en installant un terrarium dans leur salle de travail. Le résultat est bluffant de naturel et de précision. C'est ce qu'on peut voir dans ce making-off plein d'humour.

Le film est disponible sur les plateforme payante pour 2,83€, une somme qui, on vous le promet, sera ainsi bien investie.

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.