Même après 65 ans, on peut encore s'éclater ! Voilà ce qu'ont voulu démontrer six mémés, qui viennent de tourner un clip dans un Ehpad d'Audincourt, sur l'air de Zaz.

Audincourt, France

Elles n'ont pas hésité à s'habiller en punk, mettre la casquette à l'envers et pousser la chansonnette sur l'air de la chanson "Je veux" de Zaz, six mémés du Doubs ont tourné un clip intitulé "les mémés s'éclatent", dans un Ehpad d'Audincourt, pour montrer que même après 65 ans, on peut continuer à s'amuser.

C'est le service animation de l'Ehpad qui a eu l'idée et il a ensuite fallu près de deux ans pour tourner le clip, qui vient d'être diffusé sur internet et qui a déjà été vu plus de 55 000 fois en moins d'une semaine. Ce sont les mémés qu'on voit dans le clip qui ont imaginé le scénario, aidées par une bénévole de l'Ehpad.

Ce clip a été présenté à Sochaux la semaine dernière lors d'un colloque sur l'exclusion, et vu le succès, il devrait être prochainement présenté à Paris.