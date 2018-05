France

Plutôt que de répéter un message de prévention classique, l'association Imagyn a eu l'idée d'un petit clip accrocheur. L'association a sollicité des dizaines de célébrités comme Géraldine Nakache, Emma De Caunes, Bérangère Krief ou Valérie Damidot. Ces femmes parlent du sexe féminin et du surnom qu'elles lui donnent, dans une vidéo lancée à l'occasion du 8 mai, journée mondiale du cancer de l'ovaire. Le clip est diffusé sur les réseaux sociaux et à la télévision.

Merci aux 37 actrices ou célébrités et à tous ceux qui ont participé bénévolement à la campagne : Peu importe comment vous l'appelez, une consultation gynécologique une fois par an aide à prévenir les risques de #cancer#gyneco . Ensemble, faisons reculer la maladie ! pic.twitter.com/tULP5PnUWA — IMAGYN (@ImagynAsso) May 5, 2018

Le "berlingot", le "mollusque", les réponses font sourire, c'est forcément le but de cette vidéo qui a pour objectif d'inciter les femmes à prendre rendez-vous au moins une fois par an chez le gynécologue pour se faire dépister contre ces cancers qui touchent plus de 15 000 femmes chaque année en France.

Plus de 3 000 morts par an

Les cancers de l'ovaire, du col de l'utérus ou du corps utérin font plus de 3 000 morts par an. La majorité d'entre eux touche des femmes ménopausées, âgées de plus de 50 ans. "Mais en raison d'un suivi insuffisant, un certain nombre de cancers du col de l'utérus sont détectés sur des femmes de moins de 40 ans", précise l'association Imagyn.