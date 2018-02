De mémoire de Saint-Pierre, on avait jamais vu ça ! Une bataille de boules de neige devant la vénérable basilique vaticane, c'était déjà inédit. Le monument le plus important du catholicisme est habitué à plus de recueillement. Mais quand on plus, on apprend que les attaquants sont des jeunes prêtres et des séminaristes, on a encore plus de quoi être amusés. Une vidéo que l'on doit à Antonino Galofaro, un journaliste installé à Rome pour différents médias.

#Rome sous la neige. Au #Vatican, des prêtres improvisent une bataille de boules de neige #Italiepic.twitter.com/VhC7F2LhtK — Antonino Galofaro (@ToniGalofaro) February 26, 2018

