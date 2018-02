Le studio ILM (Industrial Light and Magic) qui a réalisé les effets spéciaux du dernier opus de la saga, a diffusé deux vidéos que les fans ont déjà du étudier sous tous les angles ! Elles nous montrent des détails des trucages, notamment pour la scène d'ouverture, avec une bataille entre les Starfighters de la Résistance et les Combattants du Premier Ordre. On y voit les studios de tournage du film avec un avion de combat -un A Wing pour les spécialistes-, posé sur un support devant l'inévitable fond vert. Ce procédé permet ensuite d'incruster des images. Des images, qui pour ce film se déroulant dans l'espace, ont été créées sur ordinateur. La vidéo décompose une scène d'explosion dans laquelle on voit assez clairement la superposition de couches du logiciel de trucage pour créer l'animation.

La deuxième vidéo nous dévoile en quelques secondes comment a été crée le hangar dans lequel les personnages Fin et Rose se retrouvent à la fin du film. Avec là encore, du dessin à l'ordinateur et ce fameux fond vert qui permet d'incruster les images.

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.