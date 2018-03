Bienvenue sur la Playbeast Box ! Un site ultra coloré aux dessins stylisés façon bande dessinée créé par le laboratoire Cornell d'Ornithologie. Depuis une douzaine d'années, les scientifiques de cet institut enregistrent des chants d'oiseaux, il y en a plus de 150.000 dans leur bibliothèque. Ils ont décidé cette fois de s'associer avec le DJ Ben Mirin qui fait de la musique avec n'importe quel cris d'animal.

Ils ont donc construit cet outil pour faire notre propre bande musicale. A notre disposition, des boucles de rythme et des animaux dont on peut cumuler les chants ou les cris. Pour chaque animal, une notice qui nous permet d'en apprendre plus sur lui. En bonus, si vous réunissez des animaux du même milieu, vous obtenez l'accès à une piste cachée composée par Ben Mirin.

