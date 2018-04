Les baleines du Groenland, appelées aussi baleines boréales du Spitzberg, sont des musiciennes hors normes. On peut désormais écouter leurs chants sur internet grâce à l'université de Washington. Entre 2010 et 2014, les chercheurs ont enregistré près de deux cents chants de baleines et ils s'avèrent qu'ils sont tous différents. Comme si elles composaient à chaque fois une nouvelle mélodie. Prochaine étape, savoir si cela a un sens ou si c'est seulement de la musique comme les humains peuvent en composer. Les chercheurs, en attendant de pousser plus loin leur étude, ont décidé de surnommer ces baleines les "Jazzmen de l'Arctique" !

