Si la météo est plus clémente avec l'arrivée du printemps, la neige n'a pas forcément encore eu le temps de fondre !

"Ah ! Le printemps, le retour du soleil, des chants des oiseaux et de la meilleure chose au monde, la possibilité d'étendre son linge dehors pour qu'il sèche à l'air pur !" C'est ainsi que Jonna Jinton, une jeune artiste suédoise a sous-titré sa vidéo sur YouTube. Une vidéo charmante et rafraîchissante, c'est le moins qu'on puisse dire puisqu'il neige encore à pierre fendre en Suède. Au moins un mètre de poudreuse à traverser ne serait-ce que pour atteindre l'étendoir. Le résultat est amusant et plein de poésie. Il permet en outre de découvrir une artiste singulière en allant faire un tour sur ses autres vidéos de chansons.

