C'est un match plein de rebondissements qui s'est joué entre Cologne et Fribourg samedi dernier, match de la 15e journée de Bundesliga, le championnat de foot allemand. Cologne a perdu 4 à 3 après avoir mené 3 à 0 mais le plus étonnant, c'est ce moment surréaliste où joueurs et arbitres cherchent l'endroit où poser le ballon alors qu'un penalty a été sifflé. Le point de penalty a tout simplement disparu sous la neige. L'arbitre est finalement obligé d'en improviser un mesurant à peu près 11 mètres en faisant des grands pas. Le penalty a été marqué malgré tout !

[VIDEO] Bundesliga 🇩🇪 😂🔎Quand personne ne trouve le point de penalty ! 🧐https://t.co/7uEH44MRlc — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 10, 2017

