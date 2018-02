Bloqués sur l'autoroute à cause d'un accident, les occupants de cette voiture ont eu la peur de leur vie quand ils ont vu la chaussée et les voitures devant eux s'embraser en quelques secondes. Leur marche arrière pour tenter de s'échapper est interminable, les flammes semblant progresser plus vite. Le bilan est miraculeux : uniquement des blessés.

