Une photo du passeport avant de partir, de l'aile de l'avion dans les airs et des monuments les plus célèbres du monde : les fans des réseaux sociaux savent quelles photos poster sur Instagram pour obtenir des Likes. Sauf que tout cela manque furieusement d'originalité comme on peut le constater sur la vidéo d'Oliver Kmia. Le réalisateur a compilé des centaines d'images récupérées sur le réseau social photographique pour nous faire faire un tour du monde en deux minutes mais aussi pour dénoncer ces touristes qui pensent d'abord à leur photo qu'à profiter de l'endroit où ils sont.

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.