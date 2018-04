Que se passerait-il si une bombe nucléaire tombait à côté de chez vous? Dans votre ville, votre village ? Une ONG (Organisation Non Gouvernementale), Outrider, formées entre autres de chercheurs, juristes anti nucléaire a réalisé un site très documenté sur la bombe sur son site Outrider.org. Une carte interactive permet de simuler les dégâts que ferait une bombe nucléaire . Vous entrez le nom de la ville ou du bourg. Il en résulte une carte des destructions, des radiations, de la chaleur, le nombre de morts et de blessés en fonction du type de bombe utilisée .. C'est très impressionnant , pas très rassurant et très instructif.

Une bombe sur Paris peut faire plus de 700 000 morts et un million de blessés. - Capture d'écran

