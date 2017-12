Alan Robinson et Walter McFarlane, se sont rencontrés pour la première fois à l'école primaire, mais c'est au collège qu'ils sont devenus amis. Depuis, en 60 ans, ils ne se sont plus vraiment quittés. Football, jeux de cartes, vacances avec leurs enfants, Alan et Walter ont partagé beaucoup. Un amitié fraternelle... Et pour cause, à 72 ans, les deux hommes viennent de découvrir qu'ils sont nés de la même mère, comme le raconte la chaîne hawaïenne KHON 2.

Adoption dans l'Hawaï d'après-guerre

S'ils ont mis tant de temps à se rendre compte de leur lien de sang, c'est parce qu'Alan et Walter sont deux enfants adoptés. Dans un contexte d'après guerre - Hawaï est dévastée, et pour des raisons que la famille ignore, la mère de Walter a fait adopter son fils par ses propres parents. Quinze mois plus tard, quand naît Alan, il est placé à l'adoption. Alan ignore donc tout de ses parents biologiques quand Walter, lui, connait sa vraie mère. L'année dernière, il réalise des tests ADN pour tenter de retrouver sont père.

Le même chromosome X que "Robi737"

"Les résultats donnaient quelques 800 liens possibles avec d'autres personnes", raconte Walter. La personne au patrimoine génétique le plus proche est un certain "Robi737". Surprise pour Walter, ce lien n'est pas paternel ! Walter partage avec ce "Robi737" la même mère, le même chromosome X. Et la surprise est encore plus grande quand Walter et sa famille découvrent que "Robi737" n'est autre qu'Alan Robinson, son meilleur ami.

"Comment a-t-on pu être amis pendant soixante ans sans se rendre compte que nous étions liés ?", s'interrogent les deux hommes à la télévision, qui disposaient peut-être d'indice pour le découvrir plus tôt : "Je le savais lorsqu'on a comparé nos avant-bras poilus !", a plaisanté Walter.