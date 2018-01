Depuis 112 jours, l'Académie Bautista de Porto Rico était privée de courant. Quand les lumières se sont enfin rallumées, les élèves et tout le personnel de l'établissement n'ont pas hésité à partager leur bonheur !

Enfin ! Les lumières se rallument dans une école de Porto Rico, dans les Caraïbes. L'électricité est restée coupée pendant près de quatre mois, depuis le passage de la tempête Maria qui a dévasté l'île en septembre 2017. Le directeur de l'établissement a immortalisé la scène avec son téléphone portable : c'est une explosion de joie. Les acclamations résonnent partout dans l'école, les élèves courent dans les couloirs, dans les salles de classe on danse, on chante, on crie...

La vidéo a été postée sur le compte Facebook de l'Académie Bautista accompagnée de ce commentaire :

Après 112 jours, la lumière est revenue ! Joie immense ! Nous remercions tous les parents, les étudiants et le personnel qui, face à cette situation, sont restés et ont continué à nous soutenir.

