Au bout d'elle même et de sa fatigue, la coureuse Chandler Self n'a réussi à franchir la ligne d'arrivée du marathon de Dallas que grâce à l'aide d'une autre concurrente d'une course parallèle. Une démonstration de solidarité sportive et humaine.

Il s'en est fallu de peu que Chandler Self n'échoue à quelques mètres de la ligne d'arrivée : percluse de douleurs et épuisée après presque 42 km de courses, les 500 derniers mètres sont devenus un calvaire pour elle alors qu'elle est en tête de la course. Ne tenant plus sur ses jambes, la coureuse américaine de de 32 ans tombe à plusieurs reprises. C'est grâce à l'aide d'une étudiante de 17 ans, Ariana Luterman, qui dispute une course de relais sur la même piste, qu'elle va réussir à parcourir les quelques derniers mètres qui la séparent de la victoire.

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.