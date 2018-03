Le 13ème Mobile Film Festival récompense six très courts métrages venus du monde entier.

Pour devenir un grand réalisateur, il suffit désormais d'avoir un téléphone portable, une minute et du talent. En tout cas, c'est le postulat de départ pour le concours du Mobile Film Festival, 13ème édition du genre. Les organisateurs ont reçu plus de 900 candidatures parmi lesquelles ils ont retenu 50 courts-métrages. Le jury, présidé par le réalisateur Patrice Leconte, s'est chargé de distinguer les six meilleurs, récompensés chacun dans une catégorie. Voici les lauréats.

Prix de la mise en scène

"Raahha" est un court métrage de Farshad Qaffari - Iran

Prix du scénario

"Yes, No" est un court métrage de Matteo Tibiletti - Italie

Grand Prix France

"Monsters" est un court métrage de Manon Gaurin - France

Coup de cœur du jury

"Brother" (Frère) est un court métrage de Boldbaatar Baasanjav - Mongolie

Prix d'interprétation

"Leo Never Gives Up" (Leo ne renonce jamais) est un court métrage de Balint Klopfstein-Laszlo - Hongrie

Grand Prix International et Prix du public

"Unsung Hero" (Héros méconnu) est un court métrage de Vinamra Pancharia - Inde

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.