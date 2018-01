C'est l'interview sandwich du site Konbini. Une personnalité est interrogée sur son amour du sandwich. A quel âge a-t-il commencé à en manger ? Combien en mange-t-il par jour ? Le sandwich peut-il sauver le monde ? Faut-il le légaliser là ou il est encore interdit ? Le chanteur, présenté comme un "grand spécialiste" et interrogé en novembre dernier, répond sans détour. Le sandwich, "ce n'est pas pour tout le monde", prévient-il. Une interview déroutante, si on la prend au pied de la lettre... Car remplacez "manger" par "fumer" et "sandwich" par "joint", "pétard" ou "cannabis", et l'échange prend tout son sens.

Avec cette grille de lecture, on apprend donc pas mal de choses sur Florent Pagny et sa consommation de "sandwich". Il a commencé, vers 25 ans, considérant comme une "chance" d'avoir commencé "assez tard", une fois "formé". Il peut en manger 4 à 5 par jour, seul le plus souvent, accompagné d'un maté, boisson argentine.

Le chanteur se prononce pour la légalisation du sandwich partout où il est interdit "pour faire entrer un peu de thunes dans les caisses", "résorber quelque peu la délinquance" et "arrêter la diabolisation".

Si Florent Pagny en consomme tant, c'est parce qu'il y voit "un moyen d'encaisser tout ce qui peut (lui) arriver", un "traitement" pour calmer ses nerfs. Il l'avait déjà confessé sur le divan de Marc-Olivier Fogiel.

Il y a bientôt dix ans, Florent Pagny avait même fumé un joint en direct sur le plateau de l'animateur Cauet.