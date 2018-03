Gad Elmaleh vit son rêve américain. C'est d'ailleurs pour le spectacle du même nom (American Dream) qu'il fait le tour des plateaux de télévision outre-atlantique, un spectacle enregistré à New York diffusé sur la plateforme de vidéos en ligne Netflix dans lequel il raconte ses débuts aux Etats-Unis et s'amuse des clichés des Américains sur les Français. Invité de l'émission de Conan O'Brien, l'animateur star lui a demandé de raconter ses débuts dans un piano bar.

L'humoriste se souvient qu'un soir, le patron lui demande de chanter en anglais pour un client important, pour l'anniversaire de sa femme. Sauf que Gad Elmaleh ne sait pas parler anglais alors il explique avoir inventé un langage qui sonnait comme de l'anglais. Conan O'Brien veut entendre le résultat et propose donc à Gad Elmaleh de faire une démonstration avec un tout petit piano. Le résultat fait hurler de rire le public mais aussi les internautes français qui ont visionné cette vidéo plus de un million et demi de fois sur la page Facebook du comique.

