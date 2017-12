Quand tous les pires méchants du cinéma sont réunis pour une bande annonce, c'est que la planète est vraiment en danger. Mais l'organisation de protection de l'environnement veut alerter sur une menace plus grave encore : la surconsommation de viande et l'élevage intensif.

Voldemort, le méchant d'Harry Potter, Dark Vador, le super vilain de Star Wars, le Joker et Bane, les ennemis de Batman, ou encore Predator et Alien, ils sont tous réunis dans cette bande annonce de "Evil League", un film catastrophe imaginé par Greenpeace à partir de films existants. Mais si la planète est en danger, c'est surtout à cause de la consommation de viande et de l'élevage industriel. Greenpeace explique :

L'élevage industriel entraîne déforestation, pollution des eaux et dérèglement climatique. Il est urgent de réduire notre consommation de viande.

Cette campagne virale renvoie sur le formulaire de don pour Greenpeace pour continuer son action contre l'agriculture intensive.

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.