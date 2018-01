Si l'urine est celle d'une femme enceinte, l'encre réagit comme un test de grossesse et le lit de bébé sera beaucoup moins cher

Pourquoi dépenser beaucoup d'argent pour un test de grossesse quand on peut utiliser une publicité Ikea ? C'est un peu la question qu'on peut se poser en découvrant ce spot du magasin de meubles suédois. Il met en scène la page parue dans le magazine suédois Amelia, l'un des féminins les plus lus dans le pays. Une publicité qui a coûté cher en recherche et développement puisqu'il a fallu imaginer un système pour faire apparaître le prix réduit seulement quand les hormones HCG sont détectées dans les urines déposées sur la page. Pas sûr que beaucoup de familles profiteront de cette réduction mais la marque Ikea a elle l'assurance de faire plein de petits... profits.

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.