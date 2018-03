L'équipe de cinq anciens du lycée climatique de Font-Romeu ont réalisé une vidéo et un exploit dans le couloir du vermicelle du Cambre d'Aze alliant ski de pente raide et slack de high-line.

Une vidéo à couper le souffle postée par le collectif La montagne, j'adore, j'adhère. Le 15 janvier, après 2 mois de préparation en plein cœur des Pyrénées catalanes, au dessus du couloir du Vermicelle au Cambre d'Aze, quatre skieurs de pente raide s'élancent pendant qu'un cinquième compagnon commence à marcher au dessus du vide sur sa slack.

Pierre Fornes marche en équilibre sur cette sangle de 2,5 cm de large, 30 m de long et à 20 m de haut tendue entre les deux pans de la montagne alors que Mickaël Serrano, Paul Chavanes, Aristide Berthelot et Oscar Lallemand descendent en ski de randonné le couloir étroit et passent sous lui. Les images sont fantastiques et rendent hommage à la montagne que ces montagnards aiment tant !

