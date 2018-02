Un Américain a passé une année à calculer, modéliser et construire une sphère entièrement composée d'allumettes, un travail qu'il a entièrement filmé, avouant lui-même qu'il s'agit d'une tâche rébarbative et parfois décourageante. Cela ne l'a pas empêché de mettre le feu à son oeuvre !

On a trouvé aux Etats-Unis le fils spirituel de Jacques Villeret dans le Dîner de cons ! Il jouait avec des allumettes, quand il s'est rendu compte qu'en les disposant côte-à-côte, comme la tête est plus large que la tige à cause de la petite boule de phosphore, on finit par obtenir un cercle. Donc qu'il est possible d'en faire une sphère.

Il a passé un an à calculer, modéliser, et coller les 42 000 allumettes... avant de mettre le feu à sa création. Le but de cette opération parfaitement inutile ? "Voir à quoi ressemble un truc pareil qui brûle". On a les passe-temps qu'on peut !

