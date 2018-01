Pour comprendre ce que ressent sa femme, enceinte de plus de 6 mois, ce youtubeur a accepté de porter un équipement qui le fait doubler de volume pendant une journée. Il s'est rendu compte que le quotidien était deux fois plus difficile.

Sa femme se plaignait de sa fatigue et des tâches quotidiennes qu'elle disait être devenue des épreuves depuis qu'elle était enceinte, son mari a accepté d'essayer de la comprendre en vivant l'expérience 24 heures. Grâce à un ballon lesté de 4 kg installé au niveau du ventre et deux poids de 1 kg au niveau des seins, Chris Balmert a vraiment ressenti les difficultés du quotidien. Se laver les dents, passer l'aspirateur, la serpillière, faire des lessives, se baisser pour enfiler son pantalon ou attacher ses chaussures et même dormir, tout cela devient horriblement plus compliqué avec un poids sur le ventre.

A la fin de la vidéo, Chris Balmert avoue être exténué. Sa femme lui demande s'il pourrait supporter cela pendant 9 mois. "J'ai eu du mal à supporter cela 24 heures." "Tu croyais que j'exagérais", ajoute sa femme. "Je pensais que ça serait beaucoup plus facile", avoue Chris Balmert.

