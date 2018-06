Un nouvel album et surtout un clip à leur démesure. Jay Z et Beyoncé, le couple star de la pop et du rap ont créé la surprise ce week-end en annonçant la sortie d'un nouvel album, assorti d'un clip grandiose tourné au musée du Louvre.

"Everything is love", voici le nouvel album surprise du rappeur et de la reine de la pop. Le couple qui pour l'occasion, se rebaptise "The Carters" - du nom de naissance de Jay Z - en a profité pour tourner un clip au sein même du musée du Louvre. Dans "Apes_**_t" ("crotte de singe" en anglais), Beyoncé et son mari posent ainsi avec la Joconde, devant "la victoire de Samothrace" ou "le sacre de Napoléon".