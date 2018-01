Et si la troupe du Splendid avait joué dans un film sombre, au suspens haletant et aux effets spéciaux effrayants ? Un vidéaste a imaginé le mélange des genres par le mélange des films. La nouvelle version aurait sa place au festival de Cannes.

Jean-Claude Dus est le véritable héros de ce nouvel épisode des Bronzés. Un Jean-Claude Dus vraiment très différent de celui qu'on avait rencontré dans les premiers films de Patrice Leconte. Dans cette nouvelle version, Michel Blanc est amoureux d'Audrey Hepburn mais son amour tourne court dans la montagne. Une montagne très dangereuse à cause des loups et des avalanches. On vous laisse découvrir ce que ça donne pour ne pas vous gâcher le plaisir. Mais attention, cette version n'est pas pour tous les publics !

Antonio Maria Da Silva est un réalisateur qui s'amuse depuis quelques années à mélanger les films. Cette fois, il s'est donc attaqué à la bande culte des Bronzés dans laquelle il inclut Charade mais aussi le James Bond Au service de sa majesté, les loups des Chroniques de Narnia, la neige de Vertical limit, etc. Au total, Antonio Maria Da Silva a utilisé 18 films pour ces 14 minutes, mélangeant les images, les bandes sons et les ambiances et ajoutant des effets spéciaux. Le résultat est bluffant, le film complètement transformé.

Antonio Maria Da Silva avait déjà réalisé un mash up de films de super méchants pour une campagne internet de Greenpeace.

