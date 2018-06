Une vidéo de 7 minutes, 300 films et autant de séquence de danse et trois tubes sur vitaminés, dont "Wake me up before you go-go" de Wham ou 99 Luftballons" de Nena. Et pendant ce temps des scènes de danse à n'en plus finir. Chaque séquence ne dure pas plus de 2 secondes, ça défile à tout allure de Charlie Chaplin à Jean Dujardin en passant par Marylin Monroe, Nicole Kidman, Robert de Niro , Jeanne moreau, Omar Sy, ou Fred Astaire.

LA liste des films est incroyable .West Side Story, Forrest Gump, Austin Powers, Citizen Kane, Shrek, Moi Moche et Méchant, The Mask, Grease, le seighneur des anneaux, Love Actually , Flashdance, Eyes Wide shut, The Big Lebowski, Les Blues Brothers, La Panthère Rose, Le Dictateur, Le Parrain, Intouchables, Lala Land. Amusez à retrouver les films et les stars mais surtout ça donne la pêche et c'est à consommer sans aucune modération.