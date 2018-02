Pour la première fois depuis qu'elle est montée sur le trône il y a quatre ans, la Reine Mathilde de Belgique a choisi de s'engager publiquement en faveur d'une cause. Elle a choisi pour l'occasion la lutte contre le cyberharcèlement, et le résultat de son engagement est une vidéo d'1 minute 40 face caméra, le brushing impeccable sous les dorures de son palais où elle prodigue ses conseils avec un ton est légèrement emprunté, un peu mécanique, voire franchement voix de GPS diront les plus méchants. Quant au vocabulaire et au ton employé, on est bien loin de 2018 !

