Difficile de passer à côté de cette carte établie par la NASA. C'est une carte mondiale qui montre les anomalies climatiques à la surface de la terre depuis que l'on fait des relevés de température c'est à dire depuis 1880. La vidéo dure 30 secondes elle va de 1880 à 2017 C'est impressionnant les anomalies (écarts par rapport aux moyennes) se multiplient, on voit qu'il se passe quelque chose à partir du milieu des années 1980 où ces anomalies se multiplient partout et non plus à certains point de la planète.

