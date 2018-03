Entrez dans la chambre et comprenez ce que vit une famille prise au piège des bombardements. Voilà l'argument de Enter the room, une application pour Iphone créée par le Comité international de la croix rouge. Grâce à votre téléphone, avec la même technologie que Pokemon Go ou les filtres de Snpachat, le CICR vous propose de découvrir le quotidien d'un enfant pendant 4 ans d'avancée d'un conflit.

Une fois passé la porte, on tourne l'appareil vers la droite et on voit le bureau de l'enfant, vers la gauche, c'est le lit, avec plein de peluches au bout et une poupée sur le drap bien tiré. Tout cela est lumineux, coloré, plein de joie. Et puis le ciel s'assombrit, les bombes commencent à pleuvoir, les dessins de fusées et de princesses se transforment en tanks et en maisons en ruines. Au fur et à mesure, la chambre se dégrade, la fenêtre est remplacée par des planches de bois, les murs se criblent d'impacts de balles, des béquilles puis un fauteuil roulant apparaissent dans l'image. Tout cela en 4 ans, 4 ans seulement.

L'idée du CICR, c'est d'utiliser les nouvelles technologies, la réalité augmentée pour nous plonger dans la réalité vraie, nous faire ressentir des émotions, et au final, servir la cause de la Croix rouge, c'est à dire lutter contre la guerre et s'occuper de ceux qui en sont victimes. Une opération réalisée avec le concours de l'agence d’innovation digitale Nedd.

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.