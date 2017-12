VIDÉOZAP - La danse de ce duo mère-fils pour une fête du lycée enflamme internet

La vidéo de ce numéro d'un spectacle de jeunes talents a été postée par l'école, fière de voir sa conseillère d'orientation et son fils scolarisé dans l'établissement réussir une telle chorégraphie

En soi, voir un fils et sa mère danser à l'unisson sur un pot-pourri de musiques qu'on apprécie de fredonner est déjà sympathique. Mais quand on sait que la mère est la conseillère d'orientation du lycée et qu'ils ont créé cette chorégraphie amusante et décalée pour le spectacle de talents de leur école, on comprend que la Myers Park High School, à Charlotte, en Caroline du Nord, ait décidé de mettre la vidéo en ligne.

On comprend aussi le succès viral puisque la vidéo a été visionnée plus de 26 millions de fois. Les commentaires sont élogieux et beaucoup applaudissent aussi le fait qu'un adolescent accepte de danser en public avec sa mère !

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.