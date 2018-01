Qui a dit que la générosité n'existait plus ? Pour les fêtes, les deux complices de Bodytime , Alex et PJ ont décidé de tenter une expérience sociale inspirée par une publicité britannique : déguisés en SDF, ils font croire qu'il leur manque quelques centimes pour acheter la nourriture qu'ils ont posé sur le tapis de caisse. A chaque fois, la personne derrière eux va gentiment leur proposer les sous qui leurs manquent. Pour la récompenser de leur générosité, ils lui offrent son caddie. Une jolie expérience qui a bouleversé les deux garçons et tous ceux qui suivent habituellement leur vidéos d'un tout autre genre.

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.