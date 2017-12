Ayrton Little, adolescent d'une petite ville de Louisiane a posté sur Twitter cette vidéo où on le voit entouré de sa famille et de ses amis devant son ordinateur, attendant de savoir s'il est accepté ou non à Harvard, la prestigieuse université américaine. Quand il découvre que c'est bon, sa joie est communicative. Ça valait le coup de travailler aussi dur ! écrit-il sous la vidéo.

Ayrton a été élevé seulement par sa maman avec son frère âgé d'un an de plus. Ils ont toujours eu à cœur de bien travailler pour honorer la mémoire de leur jeune frère qui est mort il y a 5 ans d'une crise d'asthme. Etre accepté à Harvard est la plus belle des récompenses pour ce garçon.

All the hard work was worth it. I got accepted to Harvard at 16!! 😭😭😭 #Harvard#Harvard2022pic.twitter.com/KjW3pAF0VG — Tha Little Man (@AyrtonLittle) December 13, 2017

