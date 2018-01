En plus de la publicité diffusée à la télévision, la Marine Nationale a imaginé une série de spots visibles uniquement sur internet pour montrer aux futurs soldats ou à ceux qui sont intéressés par ces métiers, la réalité des différents métiers recherchés. La vidéo est filmée en caméra subjective ce qui permet de ressentir par exemple l'impression d'étouffement et de promiscuité d'un sous-marin ou la vitesse de la réaction nécessaire pour être fusilier marin. On a certaines fois l'impression d'être dans un jeu vidéo.

Avec ces spots, la Marine Nationale espère recruter en 2018 plus de 3 500 personnes de 16 à 30 dans 50 métiers différents.

