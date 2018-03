En 2016, 752 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route impliquant des stupéfiants. C'est donc à tous les fumeurs de cannabis que s'adresse la Sécurité Routière avec ce nouveau spot. Encore une fois, l'idée est de montrer qu'il n'y a pas que la personne qui a l'accident qui subit les conséquences de son acte, mais tout son entourage. Une campagne très esthétique avec cette fumée qui enveloppe les protagonistes et le noir et blanc de l'image, mais sans beaucoup de prise de risque dans l'innovation. On a connu la Sécurité Routière plus efficace. Dommage, d'autant que la conduite sous l'effet du cannabis double le risque d'être responsable d'un accident mortel.

