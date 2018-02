Le Guiness World des Records le confirme : avec 2,8 kilomètres de long et commençant à plus de 1680 mètres de haut, cette tyrolienne géante devrait attirer de nombreux touristes à Jebel Jais, le sommet le plus haut des Emirats Arabes Unis.

Avis aux amateurs de sensations fortes : la plus longue tyrolienne au monde est ouverte ! Deux à trois minutes de vol au milieu du paysage désertique et décharné des montagnes de Ras Al Khaimah, une vitesse de 120 à 150 km/h, un câble de plus de 6 tonnes d'une longueur équivalente à 28 terrains de football : cette attraction est celle des superlatifs. Pour corser le tout, les participants, qui peuvent s'élancer en duo, sont invités à s'installer tête la première sur le ventre, comme si Superman prenait la tyrolienne. On imagine que les sensations sont incroyables !