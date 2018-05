Alors que l'Olympique de Marseille est engagé dans une fin de saison palpitante, entre finale de la Ligue Europa et course au podium en Ligue 1, son entraîneur Rudi Garcia a (un peu) perdu ses nerfs dimanche soir en plein match contre l'OGC Nice.

Marseille, France

On est au cœur de la première mi-temps entre Marseille et Nice, match de clôture de la 36e journée de Ligue 1. Le score est de 1-1. L'OM n'a pas le choix et doit l'emporter à tout prix pour rester accrocher au podium, qui qualifie pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Les Olympiens sont à l'attaque et pensent obtenir un penalty pour une obstruction du milieu Niçois Wylan Cyprien sur l'attaquant marseillais Florian Thauvin. L'arbitre fait signe de continuer à jouer et ne désigne pas le point de penalty.

L'entraîneur marseillais Rudi Garcia se prend alors la tête dans les mains et roule devant son banc de touche. Réaction incroyable d'un entraîneur forcément sous pression et qui a perdu ses nerfs le temps d'une action. "J'ai glissé," explique-t-il à la fin du match. On n'est pas obligé de le croire. Les images font sourire et sont très largement partagées et commentées sur les réseaux sociaux. L'OM vient de boucler le 58e match de sa saison et les nerfs commencent à lâcher.

Les nerfs des Marseillais mis à rude épreuve

Rudi Garcia a dû attendre la seconde période pour voir son équipe marquer le but de la victoire par l'homme en forme, Dimitri Payet. L'OM peut toujours rêver d'une victoire en Europa League et d'une place sur le podium. Pour ça, il va falloir garder ses nerfs...