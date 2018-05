France

C'est ce qui s'appelle tendre le bâton pour se faire battre. Le 8 mai dernier, dans un discours face aux députés, le Président turc Recep Teyyip Erdogan déclare "Si, un jour, ma nation me disait "ça suffit", alors je me mettrais de côté ». En Turc, "ça suffit" se prononce "tamam". Il n'en fallait pas plus aux opposants et aux citoyens mécontents de l'action de celui qui est depuis 15 ans à la tête du pays.

"Assez" ou "encore" ?

Depuis le 8 mai, le mot "tamam" a déjà été repris près de deux millions de fois sur Twitter. Une vague qui grandit jours après jour au gré des messages d'opposants politiques, d'intellectuels, de Fémen ou de citoyens. Certains le chantent même sur Twitter. Un mouvement de contestation inattendu pour le Président turc, qui vient d'annoncer des élections présidentielles et législatives anticipées le 24 juin prochain, 16 mois avant la date prévue, pour maximiser ses chances de l'emporter.

Le PKK accusé d'avoir programmé des robots pour lancer cette vague de messages

Reste à savoir si la vague sera suffisamment grosse pour emporter le pouvoir en place. En guise de réponse, le gouvernement turc assure que tout est manigancé par le PKK, le Parti des Travailleurs Kurdes, qui aurait programmé tout ces messages grâce à des robots. Sur les réseaux sociaux, les partisans d'Erdogan tentent eux aussi de lancer la contre-attaque avec le hashtag "devam", qui signifie "encore". Sans trop de succès pour le moment...

801 bin T A M A M #tamampic.twitter.com/3hUnlgCUjp — Zeynep celik♀ (@zeynoce_cel) May 8, 2018

FEMEN de T A M A M diyor! Erdoğan, vaktin doldu! pic.twitter.com/2sbdpZzPut — FEMEN Turkey (@FEMEN_Turkey) May 8, 2018

Vakit TAMAM! — Muharrem İNCE (@vekilince) May 8, 2018