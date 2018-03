Cette vidéo d'un crabe avec un couteau dans la pince qui se bat avec un humain comme s'il tenait une épée a été vue plus de 3 millions de fois en moins de 48 heures. Sauf que ce crabe est en fait est situation de stress total, absolument terrifié par l'humain qui brandit une arme devant lui. Et le couteau qu'il tient dans la pince, il ne l'a pas saisi pour se défendre. C'est l'homme qui lui a glissé là. Incapable de relâcher la pression à cause de sa frayeur, ce qu'il bouge, c'est sa pince, ce qui donne cette illusion de bataille. Encore une fois, comme avec le petit rat qui prenait sa douche, c'est un cas flagrant de maltraitance animale pour faire du buzz sur internet.

