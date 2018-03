La marque française a vendu une édition limitée de ses articles au profite de Save Our Species, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature.

Lacoste a accepté de remiser son croco au placard le temps de la fashion week pour aider la planète. A la place du reptile, dix espèces animales en voie de disparition. Marsouin du pacifique, tortue Batagur ou encore rhinocéros de la Sonde. Une opération réalisée avec l'association Save our species, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Cette collection est en édition limitée : il y a autant de polos édités qu'il reste d'animal de chaque espèce représentée, 150 avec un gibbon de Cao-Vit, 231 avec un condor de Californie ou encore 350 avec le tigre de Sumatra. Au total 1775 polos qui ont déjà tous été vendus, au prix unitaire de 150 euros. Mais on peut toujours choisir de faire un don à l'association Save our species.

