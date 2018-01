Un YouTubeur a synchronisé la Valse des fleurs du compositeur russe avec une réactions en chaîne à base de billes, bouts de bois, dominos et aimants. Fascinant.

Le YouTubeur DoodleChaos est quelqu'un de très minutieux et précis. Un constat évident au vue de la vidéo qu'il a postée. Sur le principe des machines de Rube Goldberg, qui réalise des tâches simples en passant par de nombreuses étapes complexes dans une réaction en chaîne compliquée, et à l'image des dominos renversés, il a fait un circuit pour des billes en fer qui se déplacent le long de bouts de bois grâce à la gravité et à des aimants. La subtilité, c'est qu'il le fait de manière parfaitement synchronisée sur la musique de la Valse des Fleurs de Tchaïkovski. Le résultat est totalement hypnotisant.

