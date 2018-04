Les limites du web et des réseaux sociaux sont peut-être là. Après les capsules de lessive ingurgitées délibérément, la toile a trouvé un nouveau challenge qui fait fureur mais qui est surtout très dangereux.

Il s’agit du « Condom snorting challenge », littéralement « le défi de reniflement de préservatif ».

Il consiste à aspirer un préservatif par la narine puis à le faire ressortir par la bouche. Le tout filmé et partagé sur internet.

Un phénomène qui prend de l'ampleur

Le challenge en question n’est pas nouveau. Les premières vidéos datent d’il y a 4 ans. Toutefois le phénomène tend à prendre de l’ampleur.

Aussi des médecins s'inquiètent et insistent sur les dangers de ce nouveau défi. Il ne faut pas délibérément inhaler ou avaler des préservatifs. Les premiers risques sont des irritations et la douleur des muqueuses très fragiles. Mais aussi des symptômes causés par les lubrifiants présents sur les préservatifs. Et puis attention, l'inhalation d'un préservatif peut conduire à la suffocation, l'asphyxie et donc à la mort. Il faut donc rester extrêmement prudent vis à vis de ce phénomène qui touche surtout les adolescents.

A ce jour, aucune vidéo n'a été publiée en France mais le phénomène, en plein essor, pourrait bien parvenir jusqu'à nous.