La Chine célèbre ce vendredi son Nouvel an, et l'entrée dans l'année du Chien. Pour l'occasion, le consul de France à Hong-Kong s'est mis en scène avec Litchi, son propre chien, tous deux en costume traditionnel. Fou rire garanti !

Ça part d'une bonne intention, personne ne dit le contraire. Dans le monde très feutré de la diplomatie, une initiative aussi colorée que celle du consul de France à Hong-Kong est à noter. Mais tout est une question de mesure ! Pour souhaiter une bonne année aux employés de l'ambassade, la Chine célébrant ce vendredi son Nouvel an et l'entrée dans l'année du Chien, il a enfilé, et fait enfiler à son chien Litchi, ce qu'on imagine être une tenue traditionnelle. Le résultat est au mieux amusant, au pire franchement ridicule.

