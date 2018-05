France

Dans ce clip qui est diffusé depuis lundi sur les réseaux sociaux, la ville de Lausanne imagine un musée du Harcèlement de rue, comme si le phénomène était ancien et terminé. Un guide, joué par l'humoriste suisse Yann Marguet, parle de comportements "primitifs" et présente certains exemples, sous les yeux surpris, consternés des visiteurs de ce musée fictif. Comment de tels comportements étaient-ils possible ?

Pourtant, selon une étude publié sur le site de la ville de Lausanne, près de trois femmes sur quatre interrogées disent avoir été victime d'une forme de harcèlement de rue au cours des douze mois précédents. Le phénomène est donc plus que jamais d'actualité, et pour lutter contre, la ville a aussi placardé des milliers d'affiches et diffuse en plus des petits clips de 15 secondes sur les bus.