Ecouter la chanson des Beatles, "Drive my car " dans sa voiture, c'est assez sympa, ça fait passer le temps. Mais la chanter avec Paul McCartney à côté de vous sur le siège passager c'est beaucoup mieux. Paul Mc McCartney tout content qui s'amuse comme un gamin! Cette semaine l'invité c'est lui et à côté de lui l'animateur américain de CBS James Corden pour « Carpool Karaoké ». Il est diffusé dans le Late Late show de CBS. Puis ensuite sur You Tube,il fait un carton. Il totaliserait plus de 850 millions de vues au total .

Le principe est toujours le même James, dans sa voiture est dans les bouchons. Alors il veut emprunter les carpool lanes, les voies réservées aux véhicules qui font du covoiturage ou aux bus. James passe un petit coup de fil pour trouver un passager et qui donc monte à bord? Des grandes stars! Adèle, Elthon John, Bruno Mars, Stevie Wonder, Sia et bien d'autres y sont passées.

Et on peut le dire James Corden fait le métier le plus cool du monde... .