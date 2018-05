Attention les images peuvent heurter. Dans le clip de sa nouvelle chanson "This is America", présenté le week-end dernier aux États-Unis, le rappeur Childish Gambino dénonce la condition des Afro-Américain avec des scènes de fusillade très réalistes.

S'il voulait marquer les esprits, c'est réussi. Donald Glover, qu'on connaît comme acteur, humoriste, réalisateur, mais donc également comme rappeur sous le nom de Childish Gambino, vient de présenter son nouveau clip. "This is America" montre la face sombre des États-Unis, et notamment la condition des Afro-Américains, victimes de fusillades dans ce clip d'une extrême violence.

"This is America" est le premier morceau dévoilé du prochain album de Childish Gambino, qui sera son cinquième. Le morceau alterne entre moments de légèreté et de fête et scènes beaucoup plus sombres, pour souligner le côté schizophrène des États-Unis. C'est le Japonais Hiro Murai qui a réalisé ce clip.