On doit ces images inédites et surprenantes au département australien de l'Antarctique. Elles ont été capturées par la caméra de Eddie Gault, un scientifique qui faisait partie d'une expédition australienne au pôle Nord. Il a laissé l'appareil sur la banquise et il n'a pas fallu attendre longtemps pour que deux pingouins viennent faire les curieux. L'image est tellement surprenante qu'elle a été vue près de 40 000 fois.

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.