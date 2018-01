Quand la famille Haberstrohs de Westport dans le Connecticut a été touchée par la maladie de Charcot, elle a décidé d'agir. C'est la mère, Patty, qui a été diagnostiquée à la fin de l'année porteuse de cette maladie pour laquelle il n'y a pas de traitement et à laquelle la recherche ne porte pas trop d'intérêt. Pour pouvoir en parler et obtenir des dons, les Haberstrohs ont décidé de lancer le mot clé #ALSPepperChallenge comme il y avait eu le #IceBucketChallenge il y a trois ans pour la même cause. De nombreuses personnalités sportives se sont déjà prêtées au jeu. La famille a déjà réuni près de 50 000 dollars qu'elle reversera à l'université de Cambridge qui mène des recherches sur cette maladie, appelée aussi sclérose latérale amyotrophique.

