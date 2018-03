C'est sans doute le plus beau spectacle de la nature en ce moment, un paysage féerique.

On pense en général au Japon quand on parle des cerisiers en fleurs mais le printemps est tout aussi magique en Chine. Depuis quelques jours, le pays se recouvrent de tapis colorés, fleurs rose pâle des cerisiers, blanches des abricotiers, rouges des azalées, jaune du colza... Les touristes sont des millions à se presser dans les différents festivals des fleurs et les vidéo fleurissent aussi sur internet.

