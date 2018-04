C'est une habitude : à chaque fois que l'on revient du supermarché, on rapporte presque autant d'emballages que de produits. Entre les plastiques rigides et les plastiques mous, les papiers et les cartons, on a souvent de quoi remplir un nouveau caddie. C'est en partant de ce constat que 25 clients d'un supermarché Tesco de Keynsham, près de Bath, dans le sud-ouest de l’Angleterre, se sont livrés à une "plastic attack". Les clients ont fait leurs courses habituelles mais une fois le paiement fait, ils ont sorti les ciseaux et les cutters pour enlever tous les emballages. Résultat : trois caddies remplis de plastiques et de cartons inutiles. Des déchets qu'ils ont laissé au supermarché pour qu'il s'en débrouille. Après l'opération dont la vidéo a été postée sur les réseaux sociaux, la direction du supermarché Tesco s'est dite déterminée à réduire les emballages plastiques.

Nous essayons de rendre tous nos emballages entièrement recyclables ou compostables d’ici à 2025.

