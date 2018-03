La passion de Kiwani Kouba, un jeune japonais habile de ses mains, est d'aiguiser des couteaux. Mais plutôt que de se limiter à de banals ustensiles en acier ou en céramique, il a décidé de placer la barre un peu plus haut en créant ses propres couteaux. Dans les vidéos de sa chaîne YouTube, il nous montre comment créer des couteaux toujours plus tranchants avec des choses souvent molles : du chocolat, des pâtes, du poisson séché ou dernièrement, du papier alu. En une dizaine de minutes, on voit ses mains manipuler la matière, la triturer, la malaxer, la tapoter, la brûler, la réduire ou la faire bouillir. En regardant, on s'interroge sur la nature de ces vidéos : des tutoriels ou des performances artistiques ? La question reste ouverte.

Un couteau à base de chocolat :

Un couteau à base de pâtes :

Un couteau à base de Katsuobushi, littéralement poisson charbon, une préparation à base de bonite, séchée fermentée et fumée :

Retrouvez cette histoire dans L’œil du Web.